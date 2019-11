11-Novembre : regardez les commémorations marquant la fin de la Première Guerre mondiale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #11NOVEMBRE

: Il est 9 heures, voici le point sur l'actualité :



• Les commémorations du 11 novembre se dérouleront partout en France. Tout le secteur des Champs-Elysées sera bouclé pour l'occasion. Vous pourrez suivre les cérémonies sur notre site à partir de 9h30.





• On espérait que les législatives en Espagne permettraient d'y voir plus clair : c'est encore raté. Hier, les socialistes sont arrivés en tête, devant les conservateurs qui se refont la cerise et l'extrême droite qui a battu des records, mais aucune coalition ne s'est dégagée pour former un gouvernement.



• Le président bolivien Evo Morales, contesté dans la rue, par l'opposition, par la police et par l'armée depuis sa réélection, a annoncé sa démission mais dénonce un coup d'Etat.



• Lors de la marche contre l'islamophobie à Paris, plusieurs personnes, dont une petite fille, ont arboré une étoile jaune sur leurs manteaux. Cet autocollant a déclenché de nombreuses réactions indignées.





: Sur un mur accompagnant la sculpture, sont inscrits les noms des 549 militaires tués au cours des “Opex”. Celui du brigadier-chef Ronan Pointeau, tué le 2 novembre au Mali, est le dernier qui a été gravé.

: Ils sont tombés au Liban, en ex-Yougoslavie ou encore en Afghanistan. Emmanuel Macron inaugure cet après-midi un monument en hommage aux militaires morts pour la France pendant les opérations extérieures (“Opex”), depuis 1963, soit après la guerre d’Algérie. Ce mémorial en bronze, installé dans le parc André-Citroën à Paris, représente six soldats - cinq hommes et une femme - qui portent un cercueil invisible.

: Tué pendant la Première Guerre mondiale, le soldat britannique Frederick Thomas Perkins, dont les ossements ont été découverts sur un chantier, a été enterré, jeudi dernier, à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais). Chaque année en France, les dépouilles d'une cinquantaine de soldats sont ainsi retrouvées sur les anciens champs de bataille, et parfois identifiées. Un reportage à lire ici.







: Il est 6 heures, voici les titres :



