Des armes emblématiques de la Seconde guerre mondiale rejoignent les collections du musée du Débarquement d’Arromanches

Des fusils anglais, des pistolets américains et même une mitrailleuse allemande, le musée d’Arromanches dévoilait il y a quelques jours la dizaine d’armes qui rejoignent ses collections. Des armes en parfait état de conservation, récupérées lors de la grande campagne d’abandon lancée par l’Etat fin 2022 pour permettre aux particuliers de ramener les pièces qu’ils détenaient sans autorisation.

"La quasi-totalité de ce que l’on a récupéré, ce sont des armes militaires de la 1ere et de la 2e guerre mondiale, ce qui est parfaitement logique puisque c’est ce que les gens ont conservé dans les greniers", précise Philippe Couvreur, experts en armes auprès du ministère de l’Intérieur, chargé ce jour-là de la présentation des pièces à la presse.

Des armes données au musée d'Arromanches Des armes données au musée d'Arromanches (France 3 Normandie / F. Turpin / B. Odolant / G. Danre)

Un héritage encombrant pour de nombreux particuliers qui ont donc décidé de s’en séparer. En tout, 150 000 armes et 4 millions de munitions, ont ainsi été collectées en quelques semaines par les gendarmes et les policiers partout en France. Si la plupart ont été détruites, 1500 d’entre-elles représentant un intérêt historique ont été conservées et rejoindront les collections de 70 musées dans le pays.

"Là, on est dans la période d’attribution des différentes armes à valeur patrimoniale aux différents musées intéressés, mais il nous semblait, de façon symbolique, à quelques jours des célébrations du 80e anniversaire du Débarquement, de fournir en premier les musées normands d’Arromanches et d’Utah Beach", explique Julie Mercier, patronne de la Direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes au ministère de l’Intérieur.

Les célébrations du 80e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie débuteront dès le 1er juin. Le programme complet des commémorations, des animations et rendez-vous importants sont à retrouver sur le site officiel de l'évènement.