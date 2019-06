D Day : les comédiens de "Band of Brothers" de retour sur les plages du débarquement

Une vingtaine d'acteurs ayant tourné en 2001 dans "Band Of Brothers", la série consacrée à la Easy Company après le débarquement de 1944 sont en Normandie pour participer aux cérémonies du 75e anniversaire du D Day.

Band of Brothers, la série consacrée en 2001 à un groupe de soldats américains débarquant en Normandie le 6 juin 1944, découle directement du film de Steven Spielberg Il faut sauver le soldat Ryan. Lors du tournage de ce fim, Tom Hanks, qui en interprète le rôle principal, se dit avec le réalisateur qu'il y a matière à en raconter bien davantage.

Les deux hommes décident alors de s'inspirer du livre d'un historien, Stephen Ambrose, Band of Brothers (Frères d'Armes). Il relate l'épopée de soldats américains de la Easy Company, du 506e régiment d'infanterie parachutée, de la 101e Division Aéroportée. On les suit depuis les villages côtiers de l'Angleterre jusqu'à la libération des camps de la mort et la découverte du nid d'aigle d'Hitler, en passant bien entendu par les plages du débarquement.

Reportage : France 3 Normandie E. De Miniac / C. Lefrançois / F. Leroy / X. Gérard

Réalisme

La série reprend l'esprit très réaliste du film de Spielberg. Elle permet d'entrer dans l'intimité de ces combattants, de comprendre l'évolution de leur état d'esprit jusqu'au choc de la découverte des camps de concentration. Les drames, la mort et les souffrances, ces jeunes Américains tout juste sortis de l'adolescence au début de la série vont tout affronter ensemble et s'en sortir, pour ceux qui survivront, grâce à l'amitié et la solidarité.

DR

Témoignage des survivants

Chaque épisode de Band of Brothers est précédé d'interventions des personnages réels, les véritables membres survivants de la Easy Company, ils étaient alors octogénaires, et la série se conclut sur l'évocation de leurs camarades disparus. Il ne reste aujourd'hui que quatorze survivants, tous âgés de plus de 90 ans. Pour la dernière fois, les comédiens qui ont incarné cette Easy Company dans la série sont en Normandie. A travers eux, les vivants et les morts de la réalité y sont également un peu, et au delà, tous les participants à l'opération Neptune, le plus grand débarquement militaire de l'Histoire.

Le succès de Band of Brothers a suscité la réalisation d'une suite : Band of Brothers : L’Enfer du Pacifique, diffusée en 2010.