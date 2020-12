Confiserie : la marque Haribo fête ses 100 ans

Un siècle de gourmandise pour des générations d'enfants, petits et grands : c'est la promesse qu'a tenue la marque Haribo, avec du sucre sous toutes ses formes, et, par exemple, 100 millions d'oursons engloutis chaque jour dans plus de 100 pays à travers le monde. Comment la petite confiserie créée le 13 décembre 1920 par un dénommé Hans Riegel, à Bonn, en Allemagne, est-elle devenue Haribo, un fleuron économique ? Les petits ours en gélatine sont le premier coup de génie d'Hans Riegel. À l'époque, il s'inspire des foires très populaires de l'entre-deux-guerres où l'on fait danser les ours.

"Un coup de maître"

Très vite, ces bonbons sont livrés dans toute l'Allemagne. Mais, d'après Nora Feist, si la marque a vraiment explosé, c'est grâce à une prouesse marketing, un slogan qui n'a presque jamais changé : "Haribo c'est beau la vie, pour les grands et les petits". "Dès les années 1930 est né le slogan : 'Haribo rend heureux', raconte la PDG de Mashup Communications, une agence de relations publiques. C'est ensuite le fils du fondateur qui a ajouté : 'Pour les grands et les petits'. Ça a été un coup de maître, car, d'un seul coup, le groupe cible s'est énormément élargi".

