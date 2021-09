Bicentenaire du décès de Napoléon : Versailles accueille la plus grande reconstitution historique d'époque

À l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, le château de Versailles organise la plus grande reconstitution historique d'époque, le samedi 11 et dimanche 12 septembre.

Ce samedi 11 et dimanche 12 septembre, était organisé, autour du château de Versailles (Yvelines) la plus grande reconstitution historique de l'époque napoléonienne. Cette manifestation prend tout son sens lorsque l'on sait que l'année 2021 est celle du bicentenaire de la mort de Napoléon. Le temps d'un instant, des fantassins et artilleurs à la manœuvre semblent sortir des livres d'histoire, joués par des passionnés.

Un devoir de mémoire pour les anonymes du champ de bataille

Pendant 48 heures, chacun redonne vie à un soldat anonyme qui a combattu à Waterloo. "Je pense qu'il y a un devoir de mémoire. Même si je n'étais pas là à l'époque, je veux montrer la rudesse de la vie de l'époque", clame Christopher Montignie, caporal lors de cette reconstitution historique, mais informaticien dans la vraie vie. Pour l'uniforme, ne parlez pas de déguisements, cela fâcherait ces passionnés d'histoire qui déboursent plus de 1 000 euros pour créer ces tenues.