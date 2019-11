Allemagne : des ennemis devenus amis après la chute du mur

Trente ans près la chute du mur Berlin le 9 novembre 1989, les vestiges du mur et l'émotion demeurent. Au cœur de l'Allemagne, le mur est toujours là. Un panneau indique la frontière, puis du grillage, du béton, des barbelés, et des miradors. Dans le village de Modlareuth, la séparation entre les deux Allemagne est conservée intacte. Mais pour les anciens gardes-frontières de l'Ouest et de l'Est, tout a changé. Eux qui avaient interdiction de se parler sont aujourd'hui très amis.

Des familles séparées

Une amitié impensable pendant la guerre froide. Comme Berlin, cette ville située à 300 km de la capitale allemande était coupée en deux, à cheval entre la RFA, à l'Ouest, et la RDA, à l'Est. Quatre familles avaient été séparées, et les communications interdites par le régime communiste à l'Est. "On n'avait aucun contact de l'autre côté. On savait juste que c'était nos ennemies de classe", explique Henrich Wehr, ancien soldat de la RDA. Des voisins d'un même devenus ennemis puis amis. Soixante ans d'histoire de l'Allemagne résumés à Modlareuth.