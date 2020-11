Inde : à la découverte du curry, symbole culinaire du pays

Direction l'Inde, lundi 23 novembre, pour le feuilleton de la semaine. Dans l'une des cuisines les plus savoureuses et diverses du monde, on trouve le curry, qui sur place n'a absolument rien a voir avec ce que l'on peut trouver en France. Dans l'un des plus vieux marchés de Dehli, des dizaines de variétés d'épices se vendent depuis 400 ans. Mais on pourrait être étonné de ne pas trouver une poudre jaune sous le nom de curry.

Autant de curry que de cuisiniers

"On n'a pas de poudre de curry, ça n'existe pas. En fait le curry est un mélange d'épices", explique un vendeur dont la famille tient boutique depuis plusieurs générations. Il existe même en Inde autant de curry que de personnes pour le cuisiner. L'un des meilleurs cuisiniers du pays explique ainsi comment faire le curry spécifique du sud de l'Inde. Il fait revenir quelques graines de moutarde, des lentilles, du gingembre, arrosés de crème de coco. Le chef ajoute des oignons, du piment et du curcuma. La touche du cuisinier consiste à ajouter quelques morceaux de mangue.

Le JT

Les autres sujets du JT