Dégradation d'églises à Angers : un homme de 50 ans interpellé et hospitalisé pour "troubles psychiatriques"

Plusieurs statues avaient été décapitées, des croix cassées et le maître-autel saccagé dans deux églises de la ville.

Un homme de 50 ans a été interpellé après des actes de vandalisme commis dans deux églises, à Angers (Maine-et-Loire) et dans une commune voisine. Il a toutefois été hospitalisé en raison de "troubles psychiatriques", a annoncé mardi 18 avril le parquet d'Angers.

Six jours plus tôt, de graves dégradations avaient été constatées dans l'église Sainte Madeleine d'Angers, avec plusieurs statues décapitées, des croix cassées et le maître-autel saccagé, selon le maire de la ville, qui avait porté plainte. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'était lui aussi ému sur Twitter des "décapitations inadmissibles des statues", exprimant son "soutien aux catholiques angevins et de France".

Un suspect connu des services de police

"Les investigations menées par la sûreté départementale d'Angers ont conduit à l'interpellation ce (mardi) matin d'un homme de 50 ans, identifié par les enquêteurs par plusieurs éléments concordants", a annoncé sur Twitter le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard. L'homme, qui a vraisemblablement agi seul, est "connu des autorités policières et judiciaires", a précisé le procureur. Il sera entendu sur les faits "dès la fin de sa prise en charge médicale". Deux statues du Christ dérobées dans l'église de Trélazé ont pu être récupérées et restituées aux autorités religieuses, a ajouté le procureur.