Dans le rétro : de Strasbourg à Beauvais, fascinantes horloges astronomiques

Ce sont des petits bijoux de minutie à la mécanique bien huilée qui font rêver les petits et les grands : les horloges astronomiques. Depuis le XVe siècle, près d'une quarantaine d'horloges ont vu le jour en France. La plupart trouvent place dans des cathédrales mais aussi sur des beffrois, sur des façades de châteaux ou hôtels de Ville et même dans le hall de terminal ouest de l'aéroport d'Orly. Toutes sont dotées de multiples fonctions. Afficher les heures et les dates, mais aussi les saisons ou encore les signes du zodiaque, les phases de la lune : chaque horloge présente des spécificités relatives au système solaire et met en action des automates dans des scènes religieuses.

Légendaire horloge de la cathédrale de Strasbourg

Chef d'œuvre de la Renaissance, dont le mécanisme a été remis à jour en 1842 par Jean-Baptiste Schwilgué, l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg est le produit d'une collaboration entre artistes, mathématiciens et techniciens. Horlogers, sculpteurs, peintres et créateurs d'automates travaillèrent de concert. Elle est classée monument historique depuis le 15 avril 1987.

Ici, c’est surtout le mouvement des automates - qui sonnent un jeu complet tous les jours à midi et demi - qui attire le regard. Sur un étage, les quatre âges de la vie défilent devant la mort, symbolisant l’effet du temps sur l’homme ; sur l’étage supérieur, les douze apôtres qui défilent devant leur Maître, le Christ, qui les bénit, alors même qu’il est midi (ou douze heures). Au-dessus, le chant du coq rappelle par trois fois le reniement de l’apôtre Pierre. Horloge astronomique de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg (PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN)

Gigantesque horloge de la cathédrale de Beauvais

Imposante du haut de ses 12 mètres, l'horloge astronomique d'Auguste-Lucien Vérité a pris place dans la cathédrale de Beauvais en 1868. Elle impressionne par la richesse des informations qu'elle présente : saisons, marées, éclipses. Récemment restauré, ce chef-d'oeuvre du XIXe siècle s'anime plusieurs fois par jour et donne vie à 68 automates dans une synchronisation parfaite. Horloge astronomique de la cathédrale de Beauvais (PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPP)



Le génie de l'horloge de la cathédrale de Besançon

L'horloge astronomique de Besançon, conçue elle aussi par Auguste-Lucien Vérité, a pris place dans la cathédrale Saint-Jean de Besançon en 1860. Elle se partage en trois parties. "Le planétaire en bas, la partie des cadrans au centre et au sommet la partie des automates qui donne son sens à l'horloge", nous détaille le guide en 1968. L’horloge elle-même est constituée de 30 000 pièces. 57 cadrans fonctionnent sur un mouvement unique et donnent 122 indications interdépendantes

À l'intérieur des cadrans, le curieux peut admirer des tableaux de huit ports du monde. Ces représentations en mouvement de la marée rappelleraient presque les débuts des dessins animés. Et quand on rentre au cœur de la machine, le voyage est un véritable parcours d’ingéniosité. Une précision à la physique implacable qui assure les mouvements des personnages. L'horloge est classée monument historique en 1991.

La plus ancienne horloge astronomique conservée en France est celle de la cathédrale de Bourges. Elle date de 1424.