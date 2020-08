Tourisme : un été très mauvais pour le château de Versailles

Les touristes étrangers sont aux abonnés absents au château de Versailles (Yvelines). La faute à la crise du coronavirus qui a des répercussions sur tous les sites touristiques. Le château compte actuellement trois fois moins de visiteurs qu’en temps normal, même si l’on voit une longue file d’attente. "Cet été, nous accueillons 80, 90 % de visiteurs français. Habituellement, la proportion est inverse", observe Louis-Samuel Berger, administrateur général adjoint du château.



10 000 visiteurs par jour au lieu de 30 000

Ce sont 30 000 visiteurs par jour qui passent la porte d’entrée château de Versailles, à l’ordinaire. Cet été, ils ne sont que 10 000. Les pertes financières sont lourdes pour le monument financé aux deux tiers par ses entrées. Mais il y a aussi des bons côtés : les vacanciers ont le château pour eux et peuvent en profiter, à condition de porter leur masque. "À chaque fois qu’on est venu, c’était 6 heures d’attente et, là, en un quart d’heure, on est passé", s’exclame une visiteuse ravie.

