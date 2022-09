Zéphyr, un squelette de dinosaure vendu aux enchères à Paris en octobre

Vieux de 150 millions d’années, Zéphyr sera mis en vente le 20 octobre prochain à l’Hôtel Drouot. Il est estimé entre 400 000 et 500 000 euros.

Zéphyr fait partie de la famille des iguanodons. Il a été découvert, en 2019, aux États-Unis dans le Colorado lors de la construction d’une route. Complet à 70%, son squelette est dans un état de conservation exceptionnelle. Il a été soigneusement reconstitué par une équipe de paléontologue. Il a aussi plusieurs tendons fossilisés sur les hanches et la zone dorsale. "On a habituellement très rarement des empreintes de la peau", constate Lacopo Briano, expert en paléontologie. Les os qui manquaient ont été rajoutés.

Un dinosaure dans votre salon ?

Zéphyr mesure trois mètres de long et 1,30 mètre de haut. De petites dimensions pour un dinosaure. Vendu aux enchères, il pourrait intéresser des musées, bien sûr, mais également de richissimes particuliers, désireux d’avoir un dinosaure dans leur salon. D’autant plus que sa mise à prix est très raisonnable par rapport aux derniers dinosaures vendus.

L’an dernier, un tricératops, surnommé Big John, a été adjugé 6,6 millions d’euros. Zéphyr est, lui, estimé entre 400 000 et 500 000 euros. "C’est une estimation plus abordable. La dimension du dinosaure permet effectivement d’envisager un nombre de clients beaucoup plus important", estime Maitre Alexandre Giquello, commissaire-priseur à l’Hôtel des ventes Drouot.

Avant sa mise en vente, Zéphyr sera exposé du 17 au 19 octobre à l’Hôtel Drouot.

Hôtel des ventes de Drouot, 9 Rue Drouot, 75009 Paris