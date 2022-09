Royaume-Uni : les pierres de Stonehenge, une énigme millénaire

J. Vitaline, C. Madini, C. Dubrul, M. Bradshaw, A. Prugnaud

Au cœur de la campagne anglaise, au sud-ouest de Londres, se trouve un curieux monument mégalithique qui fascine le monde depuis toujours. Un flot continu de visiteurs britanniques comme étrangers, admirent ébahis cette construction millénaire. Des dizaines d’immenses menhirs ont été disposés par l'homme en cercles concentriques il y a plus de 4 000 ans. Certains prêtent même à Stonehenge une aura magique. Temple sacré, cimetière ou lieu de fête, une seule certitude pour l'instant, Stonehenge a rempli plusieurs fonctions depuis sa construction. Chaque année, les chercheurs trouvent de nouvelles réponses sur son origine. Aujourd'hui, ce guide touristique transmet ce savoir à ses apprentis et les hypothèses scientifiques sur l'histoire humaine derrière l'édifice : "Certaines théories avancent qu'il s'agissait d'esclaves. Aujourd'hui on se rend compte qu’il s’agissait d’une société organisée avec des gens dédiés aux cultes et d'autres dont la mission était de transporter les pierres".

Encore beaucoup à découvrir

Certaines de ces pierres ont même été acheminées depuis le Pays de Galles, à 250 km de là, notamment grâce à d’ingénieux rouleaux enduits de graisse animale. Les architectes de Stonehenge auraient vécu dans un campement, reconstitué ici. Les fossiles découverts sur le site livrent des éléments inédits sur leur régime alimentaire. Fouillées par les archéologues depuis des siècles, les collines de Stonehenge renferment des trésors de toutes les époques préhistoriques, comme des outils vieux d’au moins 8 000 ans. Des vestiges de l'âge d'or du site, progressivement abandonné, mais il resterait encore beaucoup à découvrir. Énigmatique Stonehenge, encore loin d'avoir dévoilé tous ses secrets.