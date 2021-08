Pompéi : découverte exceptionnelle de la momie d’un prêtre impérial

Plus de 2 000 ans après l’éruption du Vésuve, Pompéi (Italie) continue de livrer ses secrets. Des archéologues viennent de mettre à jour le squelette partiellement momifié d’un prêtre impérial.

La découverte est extraordinaire. À Pompéi (Italie), une équipe d’archéologues a retrouvé une momie qui a résisté à l’épreuve du temps. Plus de 2 000 ans après sa mort, il reste même quelques cheveux sur le sommet de son crâne. L’état de conservation est tel qu’il interroge les archéologues. La momification partielle du défunt est-elle volontaire ou non ? "Peut-être que grâce à des échantillons du textile qui a été trouvé à l’intérieur de la tombe, mais aussi des restes du squelette, nous pourrons plus tard apprendre si cela était intentionnel", explique Gabriel Zuchtriegel, directeur du site de Pompéi.

Un témoignage important

Sur la tombe, le nom du défunt est gravé sur une plaque : Marcus Venerius Secundo. Il s’agit d’un ancien esclave, devenu prêtre impérial et organisateur de pièces de théâtre en langue hellénique. "Il était le seul à organiser ces représentations en grec et en latin. C’est le premier témoin de spectacles en grec à Pompéi", précise Gabriel Zuchtriegel. Cette découverte révèle l’importance de la culture grecque à Pompéi, dix ans avant la destruction de la cité dans l’éruption du Vésuve.