Musées, sites archéologiques et spectacles gratuits : en Grèce, une "majestueuse" nuit de pleine lune

Des sites archéologiques d'Olympie et de Corinthe à ceux de Delphes et Thèbes, en passant par le musée de l'Acropole d'Athènes : quel que soit le lieu, les Grecs tout comme les touristes ont eu un libre accès à la quasi-totalité de la richesse historique et culturelle de la Grèce au clair de lune.