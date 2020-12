L'empreinte reconstituée du plus grand dinosaure du monde dévoilée dans les réserves du musée d'Angoulême

La collection du musée d'Angoulême, en Charente, va bientôt s'enrichir d'une impressionnante patte de dinosaure. Cette empreinte a été reconstituée à partir de traces retrouvées en septembre sur le site de fouilles d'Angeac-Charente.

Le sauropode, le plus grand dinosaure du monde

Daté de 140 millions d'années, cette empreinte appartient à un certain sauropode. Avec des dimensions avoisinant les 30 mètres de long et 20 mètres de hauteur, ce dinosaure est classé parmi les plus grands herbivores terrestres que la Terre ait connus. C'est la deuxième empreinte que les chercheurs ont pu extraire lors du dernier chantier de fouille à Angeac-Charente. Après analyse du terrain, les experts sont formels, cette trace est le résultat d'une patte avant du grand quadrupède. "La patte faisait plus de cinq mètres de hauteur, c'est des dimensions considérables pour un dinosaure", rapporte le paléontologue Jean-François Tournepiche.

Depuis les premières fouilles sur le site d'Angeac-Charente, en 2009, l'équipe de paléontologues a déjà référencé 10 000 pièces et 100 000 fragments sont également en stock. A ce jour, les fouilles ont révélé l'existence passée d'une cinquantaine de vertébrés.

Une copie à l'identique

Pour réaliser le moulage en résine, les experts ont fait une copie avec du caoutchouc naturel, du latex, qu'ils ont ensuite tapissée avec une résine acrylique colorée. La dernière étape consiste en un démoulage de la totalité de l'empreinte. Un moment très émouvant pour les paléontologues qui découvrent comme des enfants le résultat final. Et celui-ci s'avère très proche du naturel.

A Angoulême, capitale de l'image animée, d’autres projets sont imaginés pour permettre de faire découvrir au plus grand nombre le monde extraordinaire des dinosaures. Le musée d'Angoulême, les studios d'animation de la ville pourraient participer à cette aventure. "Il y a la compétence du musée mais aussi de tous les studios qui sont une ressource exceptionnelle pour nous donner à voir avec les moyens d'aujourd'hui ce qui a été autrefois. Il faut que nous inventions une nouvelle muséographie", souligne Gérard Lefevre, maire-adjoint à Angoulême.

L'empreinte sera dévoilée au public dès la réouverture des lieux culturels.

Musée d'Angoulême - Square Girard II - Rue Corneille 16000 Angoulême

Tel : 05 45 95 79 88