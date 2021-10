Dinosaures : une mise aux enchères exceptionnelle pour "Big John", le tricératops

A. Guery, A. Dupont, C. Krauskopff

Petits et grands sont émerveillés devant ce fossile de dinosaure, vieux de 66 millions d'années, mesurant 8 mètres de long et 3 mètres de haut. "C'est incroyable, c'est la première fois qu'on voit ça, et il est magnifique", raconte une mère de famille. "Avec sa grande corne, il peut battre un tyrannosaurus rex", explique un jeune garçon, qui semble passionné par les dinosaures.



Près de 200 os nécessaires pour le reconstituer

Présent en France, "Big John" a beaucoup voyagé avant d'arriver à Paris. Découvert aux États-Unis en 2014, il a été restauré en Italie. Sa reconstitution, minutieuse, a été réalisée en France, avec les 200 os retrouvés. Une performance exceptionnelle. "D'habitude, on retrouve des petits morceaux d'os [...], retrouver un dinosaure assez entier, c'est incroyable", explique Iacopo Briano, expert en paléontologie. Mis à prix à un million d'euros, somme trop élevée pour les musées, des particuliers pourront tenter de se l'offrir.