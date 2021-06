Dinosaures : découverte d'une nouvelle espèce, l'Australotitan

Il aurait été de la taille d'un terrain de basket : un énorme dinosaure a été découvert en Australie, et a été identifié comme une nouvelle espèce faisant partie des plus gros dinosaures connus sur Terre.

C'est bien le plus grand animal terrestre qui n'ait jamais foulé le sol de la planète. Une espèce inconnue que des chercheurs australiens ont découvert à quelques centimètres des profondeurs dans le désert du nord-est du continent. Un sol figé depuis des millions d'années. Les premiers ossements ont été mis au jour il y a dix ans, des pièces atteignant parfois deux mètres et pesant plus de 100 kilos, comme des fémurs reconstitués.

Il y a 100 millions d'années

L'herbivore mesurait 30 mètres de long et sept mètres de haut. Il pouvait atteindre le poids de dix éléphants. Même si de nombreuses pièces sont déjà au musée, la reconstitution du puzzle de son squelette est toujours en cours. Son nom ? L'Australotitan. Il a vécu il y a 100 millions d'années, lors de la fin du règne des grands reptiles. À l'époque, le continent australien vient à peine de se détacher des autres. L'Australotitan, c'est une hypothèse, devait à peine coloniser les lieux.