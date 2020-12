Après des mois de restauration, le retable de la cathédrale de Périgueux bientôt dévoilé

C'est un très joli cadeau qui va être offert aux amoureux du patrimoine et de la cathédrale Saint-Front de Périgueux. Juste avant Noël, le retable du XVIIe siècle, actuellement en cours de restauration, va être révélé dans toute sa spendeur retrouvée.

Il s'apprête à retrouver son lustre d'antan. À Périgueux, le retable du XVIIe siècle installé dans la cathédrale Saint-Front a été confié aux mains expertes d'une équipes de restaurateurs. Par petites touches, avec amour et respect, ces artistes du patrimoine redonnent vie à l'oeuvre consacrée à l'Assomption de la Vierge Marie.

Une seconde jeunesse

Presque fossilisé sous des couches de poussière et de fumée de cierges, le retable de la cathédrale Saint-Front avait bien besoin d'un petit lifting. Après dix ans d'attente et 40 000 euros récoltés (dont la moitié par l'association des Amis de la cathédrale Saint-Front), le retable, chef-d'oeuvre baroque du XVIIe siècle va donc retrouver une seconde jeunesse.

Sculpté en 1679 dans du bois de châtaignier et de noyer, son origine reste incertaine. Attribué à Charles de Belleville par certains, oeuvre du sculpteur rouennais Mathieu Le Pilleux pour d'autres, l'ornement liturgique avait été commandé pour la chapelle du collège des Jésuites de Périgueux avant d'être transféré dans la surprenante cathédrale Saint-Front en 1811.

Détail du retable consacré à l'Assomption de la Vierge Marie. (France 3 Aquitaine / L. Macineiras)

Respecter le vécu de l'oeuvre

Aujourd'hui installée derrière l'autel dans l'aile sud de la cathédrale de style byzantin, l'oeuvre représente la vie de Marie et son assomption. Comme cela se faisait beaucoup à l'époque, la Vierge et l'ange Gabriel sont représentés sous les traits de Louis XIII et de son épouse Anne d'Autriche, parents de Louis XIV.

Au fil des siècles, certains personnages sculptés ont perdu de leur superbe mais pour les restaurateurs, il ne s'agit pas de dénaturer le retable en effaçant les outrages du temps. Certaines pièces manquantes ont été remplacées par de la résine, d'autres pas. Une manière de respecter le vécu de l'oeuvre et son histoire. Le résultat devrait être dévoilé fin décembre, juste à temps pour les célébrations de Noël.

La cathédrale Saint-Front de Périgueux est ouverte à la visite, tous les jours de 9h à 18h.