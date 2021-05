Annulés l'an dernier, les "rendez-vous aux jardins" auront lieu début juin, annonce le ministère de la Culture

En fin de semaine prochaine, 200 jardins publics et privés ouvriront pour la première fois et 250 le feront de façon exceptionnelle.

Après des mois de confinement, les Français sont invités à vivre la culture en plein air. Du 4 au 6 juin, les "rendez-vous aux jardins" seront organisés dans 2 500 parcs et jardins, a annoncé vendredi 28 mai le ministère de la Culture. Le thème de la manifestation, qui en est à sa 18e édition, est "la transmission des savoirs". Thème qui avait été retenu l'an dernier, mais les trois jours d'ouverture avaient dû être annulés en raison de l'épidémie du Covid-19.

200 jardins publics et privés ouvriront ainsi pour la première fois et 250 le feront de façon exceptionnelle. Des milliers d'acteurs – jardiniers, jardiniers d'art, paysagistes, botanistes, propriétaires de jardins – se mobiliseront, spécialement pour les scolaires, dès le vendredi 4 juin, puis, pour tous les publics, le week-end des 5 et 6 juin, avec des animations, des circuits de visites et des événements. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a remercié "l'ensemble des propriétaires qui contribuent largement au rayonnement de cette manifestation sur l'ensemble du territoire et au-delà de nos frontières".