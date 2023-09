A Lyon, un tag défigure la célèbre "Fresque des Lyonnais"

La peinture en trompe-l'œil qui représente une trentaine d’illustres personnages de la capitale des Gaules a été vandalisée. Une dégradation qui indigne les habitants et les touristes.

Une immense inscription "Gone", qui signifie un enfant de Lyon dans le langage populaire des Lyonnais, recouvre une partie de la fresque. Parce qu’il est impossible de supprimer ce tag, sans effacer l’œuvre, une restauration sera nécessaire.

France 3 Rhône-Alpes : T.Petit / L.Pechkechian / A.Jourdan

"Odieux", "scandaleux"

La dégradation a été constatée dimanche 3 septembre, au petit matin. Depuis la peinture murale de 800 m2 qui recouvre un immeuble du 1er arrondissement de Lyon, près de la place des Terreaux et de l’hôtel de ville, attire plus que jamais tous les regards. Cette œuvre emblématique, où l’on peut voir représenté Paul Bocuse, l’Abbé Pierre ou encore Bertrand Tavernier, est un site très prisé des touristes. Ce matin-là, un groupe découvre avec surprise le tag. "Cela me rend un peu triste car j’admirais les personnages et ce qu’ils représentaient pour la ville" explique une jeune femme.

Le guide qui accompagne ces touristes est stupéfait. "C’est assez rare. Il y a des graffitis un petit peu partout dans le quartier mais jamais sur la fresque. C’est vraiment regrettable", déplore-t-il. Les plus choqués sont certainement les riverains, très attachés à ce monument du patrimoine lyonnais, qui fait partie de leur quotidien. "Je trouve cela odieux parce que c’est quand même de l’art. Ceux qui taguent se prennent peut-être pour des artistes mais qu’ils osent saccager une œuvre comme celle-ci, je trouve cela scandaleux", témoigne, révoltée, une passante.

Repeindre de façon très précise

L’œuvre commandée par l’ancien maire Michel Noir et réalisé, au milieu des années 90, par les peintres muralistes de CitéCréation doit, désormais, être restaurée sur la partie dégradée. "Il ne s’agit pas de remettre un coup de peinture. Il faut véritablement repeindre de façon très précise, en respectant les nuances de couleurs avec une intervention de professionnels très spécialisés", explique Yasmine Bouagga, maire du 1ᵉʳ arrondissement de Lyon. Chaque année, la ville de Lyon consacre plus d’un million d’euros à nettoyer les murs ou les mobiliers urbains tagués. Une note qui va s’alourdir avec la rénovation de la Fresque des Lyonnais. La mairie et les créateurs de l’œuvre ont porté plainte.