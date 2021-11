Paris : l'Elysée veut ajouter le nom de l'artiste Joséphine Baker à la station de métro Gaîté

Une démarche a été lancée afin d'ajouter le nom de l'artiste franco-américaine Joséphine Baker à la station de métro Gaîté, a appris franceinfo vendredi 26 novembre auprès de l'Élysée. Cette décision a été prise à l'occasion de son entrée au Panthéon, le 30 novembre prochain. La station, située sur la ligne 13, dans le 14e arrondissement de Paris, a été choisie pour sa proximité avec la rue Bobino, le dernier théâtre où s'est produite la chanteuse, danseuse et actrice.

La décision, relevant de la compétence d'Ile-de-France Mobilités, n'a pas encore été actée. D'autres solutions sont envisagées, comme la possibilité de donner le nom de Joséphine Baker à une nouvelle station, sur les lignes 15, 16, 17 out 18, qui vont voir le jour dans les prochaines années. Cela permettrait de donner le nom de cette femme libre et résistante à une station à part entière.

Sur les 302 stations de métro à Paris, seules sept font référence à des femmes (Louise Michel, Europe-Simone Veil, Boucicaut (Marguerite et Aristide Boucicaut), Pierre et Marie Curie, Madeleine (Marie Madeleine), Chardon-Lagache (Pierre-Alfred Chardon et Amélie Lagache), Barbès-Rochechouart (Armand Barbès et Marguerite de Rochechouart de Montpipeau). Deux des stations du prolongement de la ligne 4 porteront les noms de Barbara et Bagneux-Lucie Aubrac.

Joséphine Baker sera la première femme noire à entrer au Panthéon, le 30 novembre, et la sixième femme seulement. Simone Veil a été la dernière à y faire son entrée en 2018.