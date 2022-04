Pâques : un jeune couple d’entrepreneurs a tout plaqué pour ouvrir sa chocolaterie

À Marseille (Bouches-du-Rhône), Claire et d'Aurélien travaillent en couple et se sont lancés dans l'aventure de l’entreprenariat il y a 5 ans en ouvrant leur chocolaterie. À quelques jours de Pâques, ils sont, comme tous les chocolatiers, débordés par la demande.

C’est une histoire d’amour et de chocolat, qui a commencé il y a cinq ans pour Claire Hollender et Aurélien Ducloux. À quelques jours de Pâques, leur chocolaterie marseillaise voit défiler ses habitués. "C’est tout fabriqué sur place, donc on n'a pas de surprise, en fait", s'enthousiasme une cliente. Dans leur boutique, on fabrique le chocolat d’une façon inédite à partir de la fève de cacao en provenance de Colombie, Mexique ou du Pérou. Il y a cinq ans, le jeune couple ne connaissait pourtant rien au monde du chocolat.



Une passion commune depuis 2017

Cette passion pour les fèves de cacao, Claire et Aurélien l’ont découverte lors d’un voyage en Colombie, en 2017. "Tout notre voyage tournait autour du cacao, on a visité des plantations, on a été dans un centre de recherche, on a travaillé dans une entreprise américaine qui fabriquait du chocolat (...). Quand on est rentré en France, l’objectif, c’était de refaire partager ce qu’on avait vécu", raconte Claire. Les jeunes entrepreneurs ont investi 300 000 euros dans des machines pour lancer leur activité. Leur chocolat est affiné pendant trois jours, une méthode rare dans l'Hexagone. Le couple, qui aime partager avec le public, organise également des ateliers pédagogiques.