VIDEO. Tuto : Comment réaliser un calendrier de l\'Avent écolo ?

"Les calendriers de l'Avent, c'est un gros problème environnemental, puisque c'est souvent suremballé de plastique et ça contient soit du chocolat de mauvaise qualité soit des objets qui ne sont pas recyclables", pointe Julie Laussat, autrice du livre "Mon Noël écolo". Dans le calendrier proposé ici, les chocolats ont été achetés en vrac et ont été produits de façon éthique. Il est également possible d'agrémenter le calendrier en remplaçant les chocolats par d'autres petites surprises comme des "bons-cadeaux" ou des bons pour des activités à faire tout le long du mois de décembre.

La plupart des calendriers de l'Avent industriels sont sources de déchets et de pollution. "Ils sont souvent doublement emballés puisqu'il y a un emballage carton puis des emballages plastiques qui sont souvent pas recyclés voire pas recyclables", prévient Julie Laussat. Par exemple, dans ce calendrier de l'Avent fait maison, le papier Craft est recyclable. "Et on a récupéré des rouleaux de papier toilette mais on peut aussi utiliser du papier journal, des magazines ou tout autre chose qui traîne à la maison", précise l'autrice du livre "Mon Noël écolo".