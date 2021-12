Tendance : la carte de vœux fait de la résistance

Pour souhaiter la bonne année, certains Français restent attachés à la carte de vœux. "Les SMS on en envoie par quantité, mais une petite carte, c'est plus choisi, c'est plus ciblé", confie une passante. La tradition résiste donc. Dans la boutique d'Alain Mesme, à Paris, les ventes de cartes augmentent de 20% durant la période des fêtes. "Depuis deux ans, la carte postale a repris, aussi bien les cartes de vœux que les cartes traditionnelles", confie ce dernier.

La carte de vœux se réinvente

Parfois jugée ringarde, la carte traditionnelle a su se réinventer au fil du temps. Marie Moniquet, vendeuse dans la papeterie L’écritoire à Paris, propose ainsi des cartes originales, notamment coupées au laser. Sur internet, il est également possible de créer sa carte personnalisée. L'entreprise Popcarte, installée en Bretagne, propose d'ajouter ses propres motifs. "Ça permet de personnaliser, d'avoir une carte à son image", explique Mathilde Viana, responsable marketing.