VIDEO. Pour le réveillon de Noël, cette gardienne d'immeuble reçoit ses voisins seuls

A l'heure des dernières décorations, rien n'est trop beau pour accueillir ses proches et des voisins. Lourdese Fernandes, gardienne d'un immeuble parisien, fêtera Noël dans sa loge avec une douzaine de personnes : des membres de sa famille, mais aussi des habitants de l'immeuble ou même de sa rue qui s'apprêtaient à passer le réveillon en solitaire. C'est une spécialité pour cette gardienne, depuis 15 ans.

"C'était dur de passer les fêtes seule"

Ce réveillon entre amis lui permet aussi de lutter avec ses moyens contre la solitude. Car elle a souvent vécu les périodes de fêtes loin de son Portugal natal. "De 18 à 23 ans, j'ai passé tous mes Noëls toute seule. Je n'avais pas de famille en France et je me suis dit que c'était dur de passer les fêtes seule", souligne Lourdese Fernandes. Au menu : des beignets de morue, du chapon... De quoi mettre en joie tous les estomacs et les cœurs.

