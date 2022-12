Noël et fêtes de fin d'année : derniers préparatifs avant le Nouvel An

Les professionnels de la restauration se préparent au grand rush final, avant le réveillon du 31 décembre. Ils s'attendent à une belle édition, même si l'inflation a joué les trouble-fête.

Chez un traiteur de l'Yonne, c'est le coup de feu à trois jours du Réveillon : verrines de gambas, roulés au saumon et pâtés en croûte à la truffe et foie gras. "La semaine dernière, pour les préparatifs de Noël, c'était très intense. Et là, on attend les dernières commandes pour le Réveillon", confie Julien Rameau, cuisinier.



La fin des restrictions



Après deux années gâchées par le Covid-19, les commandes affluent à nouveau. "Sur le gros boom de fin d'année, on fait à peu près le double de chiffre d'affaires", explique Didier Chapuis, président des "Festins de Bourgogne". Les prix ont un peu augmenté avec l'inflation, mais de nombreux Français n'ont pas envie de se restreindre. Dans la Marne, à Janvry, des producteurs de champagne expédient sans relâche des bouteilles dans le monde entier. "Très bonne année, vraiment exceptionnelle", commente Alexandre Lamblot, vigneron.