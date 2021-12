Noël : en Saône-et-Loire, les jouets en bois s'invitent sous le sapin

Look rétro, formes généreuses et couleurs flashy : le jouet en bois n'a rien perdu de sa superbe. Dans un atelier à Crottet (Ain), on s'active pour préparer les dernières commandes de Noël. Les jouets sont issus de matières premières locales. "C'était important de faire en France, de maitriser notre processus de A à Z et de recréer de l'emploi", confie Robin Brébant, le cogérant de "Fraise et bois". À l'approche de Noël, l'activité de l'entreprise est multipliée par 5. Environ 3 000 jouets ont été réalisés en 2021.

Soutenir la production locale

"On a beaucoup de fierté, parce qu'on part d'un matériau qui est brut, qui reste du bois qu'on trouve partout, et avec ce matériau simple on crée des produits qui plaisent aux enfants et leur serviront plusieurs années", explique Thibault Chougny, menuisier et cogérant de "Fraise et bois". Les jouets sont livrés à Cluny (Saône-et-Loire). La gérante de la boutique de jouets "Alice Mère de famille", France de Bouteiller, a commandé 300 pièces, et est heureuse de proposer des jouets fabriques à seulement quelques kilomètres. "De nos jours, se lancer dans une aventure à trois ce n'est pas évident, et c'est aussi pour ça qu'il faut les soutenir au maximum", confie-t-elle.