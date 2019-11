Fêtes de Noël : les spécialités culinaires d'Alsace

Le Baeckeoffe est une sorte de potée alsacienne. Il s'agit du plat traditionnel servi durant le repas de Noël dans la région. Mais le territoire a avant tout la dent sucrée. Sur le plateau du 13 Heures, la journaliste Margaux Subra-Gomez vous fait découvrir des spécialités d'Alsace en forme de petit bonhomme, en pain d'épices ou en brioche. "La tradition veut qu'on se les offre le 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas. C’est le saint patron des enfants, alors à Noël il les gâte avec du pain d'épices, des mandarines, et donc bien sûr ces fameux manalas qu'on trempe dans le chocolat chaud", explique la journaliste.

Une tradition qui remonte au XIVe siècle

Les bredalas sont également des gâteaux incontournables des fêtes. Ce sont de petits biscuits secs et sablés à la cannelle, l'amande ou l'anis. Une tradition qui remonte au XIVe siècle. "Lors de fouilles le long du Rhin, on a retrouvé des moules en bois sculptés et en terre cuite qui servaient à les fabriquer", conclut Margaux Subra-Gomez.

