EN IMAGES. Revivez les fêtes de Noël 2019 à travers le monde, de Bethléem à Hong Kong

Franceinfo fait un tour d'horizon, en 13 photos, de ces 24 et 25 décembre.

Votre réveillon de Noël a sans doute suivi un schéma classique cette année : un repas en famille, avec de la dinde et une bûche au menu, puis l'ouverture des cadeaux déposés au pied du sapin, au coin d'une éventuelle cheminée. Un beau programme, mais qui n'est pas forcément partagé à travers le monde, où les traditions sont diverses et nombreuses.

Certains ont prié à Bethléem, et d'autres dans des messes géantes. Des pères Noël ont sauté à l'eau, et d'autres ont fait face à un canon à eau. Des sapins ont été installés sur des places occupées ou dans des bases militaires. Des cadeaux ont été ouverts par les animaux d'un zoo et par des héritiers royaux. Franceinfo vous a concoté une sélection de photos belles ou étonnantes, publiées mardi 24 et mercredi 25 décembre.