Covid-19 : rebond de l'épidémie avant les fêtes

Malgré le confinement et le couvre-feu, le virus circule toujours activement. Ces dernières 24 heures, plus de 18 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués et 1 362 hospitalisations enregistrées. "Cette augmentation du nombre de cas, à l'approche des congés et des fêtes de fin d'année, invite à la plus grande vigilance et au respect du couvre-feu afin d'éviter une flambée épidémique", s'est exprimé, jeudi 17 décembre, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.



Redoubler de vigilance

Une accélération de l'épidémie, largement au-dessus de la barre des 5 000 cas fixée par le gouvernement. "Ce n'est pas plus inquiétant que ce qu'on a eu au mois de mars, septembre, octobre, ça ne m'inquiète plus", témoigne une riveraine. "On va se réunir, ça va certainement être pire après", s'alarme un riverain. Par prévention, des milliers de personnes vont se faire tester avant les fêtes. Pour le conseil scientifique, les tests des personnes asymptomatiques n'apportent aucune garantie, il faut redoubler de vigilance.

