Antibes : la tradition du premier bain de l'année

L'édition 2020 du premier bain de l'année a-t-elle tenu ses promesses ? "Nous sommes bien à Antibes sur la très belle plage de la Salis. Et c'est donc ici que tous les ans, depuis 15 ans, est organisé le premier bain de l'année. Sur la Côte d'Azur, c'est une tradition. Derrière moi il y a un peu moins de monde qu'il y a une heure", confie le journaliste.

"Les baigneurs sont venus des quatre coins de la France"

500 personnes étaient présentes pour se baigner. "C'est un record, les baigneurs sont venus des quatre coins de la France, mais également de l'international. C'est assez inattendu. On a vu des personnes qui sont venues du Canada, de Belgique et également de Russie", indique le journaliste. Le climat fait le succès de ce bain hivernal. "Il fait très beau, il n'y a pas de nuages dans le ciel. La température dans l'air est de 20°C et la température de l'eau est de 14°C. L'eau est un petit peu fraîche, mais ça permet aux baigneurs de débuter l'année sur une bonne dose de bonne humeur", conclut Pierre-Olivier Casabianca.

