À Tignes, la station sécurise 15 km d'itinéraires de ski de randonnée pour les vacances

Il y a les irréductibles qui ont décide de ne pas annuler leurs vacances dans les stations de ski malgré la fermeture des domaines skiables imposée par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

À Tignes, la station s'est adaptée à ces vacances pas comme les autres en proposant 15 kilomètres d'itinéraires de ski de randonnée aux vacanciers qui ont fait le déplacement. "On retrouve les sensations de la liberté. Il n'y a pas un bruit. On est seuls au monde. Merci à Tignes d'avoir sécurisé les pistes et d'avoir proposé des parcours d'hiver pour qu'on puisse profiter de la montagne. Cela nous permet de trouver la montagne sous un autre angle", dit un skieur aux anges.

Le taux d'occupation de la station de Tignes est tout de même en forte baisse. Il n'est que de 23% pour ces vacances de Noël, contre 75% l'an passé à même époque.