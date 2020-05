VIDEOS. Enrico Macias, Lounès Matoub, Charles Aznavour, Alan Stivell : retrouvez les duos magnifiques du chanteur Idir

Le chanteur kabyle disparu la nuit du 2 au 3 mai avait fait des duos l'une des ses signatures. Revivez quelques-uns de ces moments uniques.

"À force de les aimer, de faire des choses avec eux, il était temps aussi pour moi de m'immiscer dans la chanson française et de la chanter du mieux que je peux". En 2017, le chanateur kabyle Idir sortait son disque Ici et ailleurs avec de nombreuses stars de la chansons française, de Charles Aznavour à Francis Cabrel, en passasant par Grand Corps Malade ou Patrick Bruel.

Mais l'auteur, compositeur et interprète décédé la nuit du 3 mai n'avait pas attendu la fin de sa carrière pour susciter la rencontre et enregistrer avec d'autres chanteurs et avec d'autres traditions. C'en était même devenu l'une de ses spécialités. La rencontre avec Alan Stivell date de 1993 où il l'invitait dans son album Les Chasseurs de lumière. Les Toulousains de Zebda ont participé au disque Identités quelques années plus tard et Jean-Jacques Goldman écrit les paroles de Pourquoi cette pluie ? en 2002 pour l'album Deux Rives, un rêve. Voici quelques-uns des beaux moments de rencontre musicale initiés par le chanteur kabyle.

Idir - Alan Stivell

YouTube

La rencontre du chanteur kabyle avec le chantre de la musique bretonne date de 1993 où il l'invitait dans son album Les Chasseurs de lumière. Idir et Alan Stivell interprètent une chanson berbéro-celte, Isaltiyen.

Idir et Enrico Macias

YouTube/France 2

Deux grands chanteurs issus du même côté de la Méditerranée se rencontrent. C'était à l'émission Vivement Dimanche en 2011 : Enrico Macias chante avec Idir en langue kabyle.

Idir - Jean-Jacques Goldman

YouTube

Idir interprète, accompagné à la guitare par Jean-Jacques Goldman, Pourquoi cette pluie ?, chanson écrite en référence à la tempête meurtrière qui avait frappé Bab el-Oued en novembre 2001. Zinedine Zidane est sur le plateau de Michel Drucker.

Idir - Charles Aznavour

YouTube

Idir et Charles Aznavour. Le grand écart ? Le monstre sacré de la chanson française rejoint Idir dans le disque Ici et Ailleurs 2017. Ils interprètent La bohème en kabyle. Interview et rencontre pendant les répétitions en studio.

Idir - Zebda

YouTube

Idir chante avec le groupe toulousain Zebda Un homme qui n'a pas de frère à Nulle Part Ailleurs en 2001. Zebda avait participé à l'album d'Idir Identités en 1999, avec entre autres Manu Chao et Geoffrey Oryema.

Idir - Lounès Matoub

YouTube

Un formidable duo entredeux grands chanteurs kabyles : Lounès Matoub‬ (mort assasiiné en 1998) et ‪Idir‬. C'était en 1995, au Zénith de Paris.

Idir - Cheb Mami

YouTube

La belle rencontre du jeune chanteur de raï Cheb Mami et son aîné Idir.

Idir - Grand Corps Malade

YouTube

Idir a chanté avec le slammeur Grand Corps Malade Avancer. C'est un extrait de l'album Ici et Ailleurs de 2017.

Idir - Francis Cabrel

YouTube

Autre particpation à l'album Ici et Ailleurs d'Idir, celle de Francis Cabrel. Ensemble ils entonnent le tube de Cabrel, Corrida.

Idir - Patrick Bruel

YouTube

Idir et Patrick Bruel chantent Les larmes de leurs pères : interview et rencontre pendant les répétitions en studio. La chanson fait également partie de l'album d'Idir Ici et ailleurs.

Idir - Thanina

YouTube

Bonus : clin d'oeil à la transmission pour terminer. Idir chante avec sa fille Thanina à La Coupe d'Alger en 2018.