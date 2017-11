VIDEO. "Stars 80" : "Born to Be Alive", le tube de Patrick Hernandez est toujours bien vivant dans l'esprit du public

Patrick Hernandez a été numéro un du Top 50 pendant quatre mois, en 1979, avec son tube disco Born to Be Alive et au sommet des ventes de disques dans de nombreux pays. C’est ce Français qui a écrit la recette de ce morceau devenu un succès planétaire.

Auteur, compositeur et interprète, il touche encore de l’argent aujourd’hui à chaque fois que sa chanson est utilisée dans une publicité ou pour animer les soirées en boîte de nuit… "Cela rapporte entre 800 euros dans les mauvaises années et 1 500 euros par jour les très, très bonnes années ! Avant que les impôts soient passés…" précise-t-il.

Vingt-cinq millions d’exemplaires vendus

Patrick Hernandez affiche cinquante-six disques d’or au compteur avec ce tube qui a quand même souffert des effets de mode : "Trop de disco tue le disco. Donc, à un moment donné, on était devenu persona non grata en télé, radio, discothèque… Partout ! Quand on est à un moment assis sur le toit du monde avant de n’être plus rien le moment d’après, on peut perdre pied et aller très loin dans les côtés négatifs qui nous sont offerts dans le showbiz…"

Celui qui cartonne sur scène devant le public de la tournée Stars 80, réunissant de très nombreuses vedettes des années quatre-vingts, aime montrer la pochette d’origine du 45 tours (ou single) de Born to Be Alive : "On avait tellement peur que ce ne soit pas un tube que mes producteurs ont décidé de ne pas mettre ma tête dessus. Et quand on pense que j’en ai vendu 25 millions, on imagine à quel point c’est dommage de ne pas avoir sa tête dessus", affirme en riant le chanteur.