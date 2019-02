VIDEO. Orelsan dévoile son nouveau clip, "Discipline", sous forme de story Instagram

C'est presque devenu une habitude. Pour son nouveau clip Discipline extrait de l'album Epilogue, le rappeur Orelsan a de nouveau réalisé un clip à la verticale en reprenant les codes d'Instagram. Durant 2 min 47, la vidéo se regarde comme une story dans laquelle l'artiste mélange posts Instagram et Twitter, SMS, publicités et emojis.

Il s'agit du deuxième clip réalisé en format smartphone après le clip Défaite de Famille. Comme pour de précédentes vidéos, le clip a été réalisé par le duo de réalisateurs Adrien Lagier et Ousmane Ly. Ce lundi 4 février, la vidéo totalise plus de 190 548 vues sur YouTube. Déjà triple lauréat l'an passé, Orelsan est de nouveau nommé dans trois catégories pour la 34e édition des Victoires de la musique, dans les catégories "chanson originale", "concert" et "création audiovisuelle".