VIDEO. Musique sur ordonnance

Après "Mangez cinq fruits et légumes par jour", on entendra peut-être "Jouez de la musique trois fois par semaine". Car écouter de la musique et, plus encore, jouer d’un instrument, a des effets bénéfiques sur le cerveau.

Des scientifiques s’invitent dans des crèches pour développer la capacité d’interaction des tout-petits, dans les maisons de retraite où des malades d’Alzheimer se montrent capables de retenir des mélodies encore jamais entendues. Car la musique fait travailler plus de zones dans le cerveau que le langage...

Rat qui danse vieillit moins vite

Plus surprenant encore, les hommes ne sont pas seuls concernés : à l’université de Caen, écouter Chopin, Vivaldi ou Debussy aide des rats de laboratoire à mieux résister aux effets du vieillissement. La musique, un élixir de jouvence !

Une enquête de Jean-Karl Lambert diffusée dans "Complément d'enquête" le 14 juin 2018.