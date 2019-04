VIDEO. Marc Lavoine se déguise en "Michel, imprimeur de Montluçon" pour piéger une candidate de "N'oubliez pas les paroles !"

Le visage était dissimulé, mais la voix ne trompe pas. Marc Lavoine s'est déguisé pour surprendre une candidate et le public du jeu "N'oubliez pas les paroles !", sur France 2, lundi 1er avril, en interprétant une de ses chansons, Seul définitivement.

Portant une imposante perruque, un faux bouc et des lunettes, Marc Lavoine s'est présenté comme "Michel", un imprimeur père de trois enfants et originaire de Montluçon (Allier). Commençant le morceau d'une voix faussement hésitante, il a repris sa voix naturelle au fil du morceau, avant de retirer son costume. Et il a obtenu la meilleure note possible.

Face à lui, Coralie, la candidate qui restait sur douze victoires d'affilée, n'a pas caché sa surprise. "Au moment où il est venu chanter, j'ai reconnu la voix et j'ai compris que j'avais Marc Lavoine à côté de moi. Je suis trop choquée", a réagi la jeune femme.