VIDEO. Le groupe de rap PNL dévoile son nouveau clip après 20 heures de teasing

De longues heures d'attente pour une stratégie marketing réussie. Après 20 heures de direct énigmatique sur YouTube, sur lequel on pouvait observer la planète Terre tourner sur elle-même, le groupe PNL a dévoilé, vendredi 22 mars, son nouveau clip, Au DD. En moins d'une heure, la vidéo a été visionnée plus de 500 000 fois. Samedi matin, le compteur du clip affichait déjà plus de 4,5 millions de vues.

La miff,



On avait hâte de vous retrouver, l'atterrissage a été long mais on est prêt! Merci à vous pour votre patience, cette fois-ci c'est la bonne ☄!

Pas de Cinéma !!!#OnPrendLeRapOnLenculeA2✊✊#AuDD #CaVientDeNamek #QLFhttps://t.co/28bPgIy3XK — PNLMusic (@PNLMusic) 22 mars 2019

"On avait hâte de vous retrouver, l'atterrissage a été long mais on est prêt ! Merci à vous pour votre patience, cette fois-ci c'est la bonne", écrivent les deux frères rappeurs sur leur compte Twitter. Au DD est le troisième extrait de l'album Deux frères qui doit sortir le 5 avril.