VIDEO. Céline Dion revient pour la bande originale de "Deadpool 2" avec un clip décalé

La chanteuse dévoile un clip où elle est accompagné du supers-héros pour chanter sa ballade.

C'est un come-back très attendu. Céline Dion revient, jeudi 3 mai, avec un nouveau titre, Ashes, issue de la bande originale du film Deadpool 2, en salles le 16 mai. C'est l'acteur Ryan Reynolds qui incarne le justicier malgré lui qui dévoile le clip sur Twitter.

"Dans ma carrière, on m'a offert d'incroyables chansons et projets. Ashes est l'une de ces chansons et Deadpool 2 est vraiment hors-norme ! Préparez-vous à vivre des moments époustouflants avec Deadpool 2, en salle le 18 mai. C'est à mourir de rire !", écrit la chanteuse sur son compte Twitter.

Dans ce clip, la star québecoise partage la scène avec Ryan Reynolds. Après une chorégraphie aux côtés du super-héros, Céline Dion et Ryan Reynolds ont un échange surréaliste.

"Céline ! C'était génial ! C'est la plus belle performance que j'ai jamais vue de ma vie (...) Mais on va devoir la refaire", lance Ryan Reynolds. Avant de poursuivre : "C'est trop bien. C'est Deadpool 2 et pas Titanic tu vois. Tu étais à 11/10. Il faut que tu descendes à 5 ou 5,5 au max." Et la diva de montrer ses cordes vocales : "Ca, ça ne va qu'à 11/10. Alors boucle-là, Spider-Man !"