VIDEO. Autotune, hyperactivité et signe avec les doigts : comment Jul a braqué le rap français

En 2017, L’Ecole du micro d’argent, le classique d’IAM, a fêté ses 20 ans. A sa sortie, Julien Marie, né dans le quartier Saint-Jean-du-Désert à Marseille, avait 7 ans. Deux décennies plus tard, celui qui est devenu Jul est le nouveau visage du rap marseillais et l'une des voix qui comptent sur la scène française. Son dernier album, La Tête dans les nuages, sort vendredi 1er décembre.

Nouvel album #LaTetedanslesnuages disponible le 1er decembre !!! pic.twitter.com/qHiOwOylU5 — Jul (@jul) 24 octobre 2017

Depuis la sortie de son titre Sors le cross volé en novembre 2013, chacun de ses singles ou de ses projets s'est écoulé à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires quand il n’est pas distribué gratuitement à ses fans.

Plus d'un milliard de vues sur YouTube

Avec son accent prononcé, son goût pour les roues arrière à moto, ses nombreuses fautes d'orthographe, sa coupe de cheveux et son signe distinctif qu’il réalise avec ses doigts, Jul a un style inimitable. Mais il reste assez éloigné du bling-bling de certains autres rappeurs français. Hyperactif depuis quatre ans, il multiplie les projets. Entre 2016 et 2017, il a sorti huit albums.

Avec toujours la même recette : de l'autotune, des airs entêtants qui empruntent parfois aux sonorités latinos et une image de gentil qu'il cultive sur les réseaux sociaux. Et ça marche, puisqu'il collectionne les disques de platine (plus de 100 000 ventes), que sa page YouTube a dépassé le milliard de vues et qu’il était, en 2016, l’artiste français le plus "streamé" sur Deezer et Spotify.