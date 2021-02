Victoires de la musique : Clou et Hervé, deux révélations inspirées par le confinement

Drôle d’année que l’année 2020 pour émerger dans la musique. Même privés de concert, certains artistes ont malgré tout réussi à toucher un public. C’est le cas d’Hervé et son électro hypnotique, ou de Clou et sa pop inspirée. Ces deux artistes aux styles bien différents concourent dans la même catégorie pour les Victoires de la musique : celle de la révélation de l’année. Hervé a profité du premier confinement pour rendre hommage à ses origines bretonnes en faisant cuire des crêpes dans le clip de son morceau Si bien du mal, qu’il a réalisé lui-même. Pour son dernier titre, il a ensuite fait appel à ses fans via les réseaux sociaux, qui se sont enregistrés et figureront une partie chorale. "J’en ai reçu […] pas loin de 250 à peu près", confie l’artiste, qui a "à cœur de garder du lien".

Clou, de la musique "pour tout le monde"

Clou a rencontré le succès avec son premier album, poussé par le titre Comment. Cette ancienne attachée de presse dans la mode a tout lâché pour la musique il y a cinq ans. "Mon but c’est que les gens puissent acheter le disque et le mettre dans leur voiture, puissent le fredonner facilement, et que les thèmes soient compréhensibles", confie la jeune femme aux équipes de France 3, qui veut toucher "tout le monde".

Le JT

Les autres sujets du JT