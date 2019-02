Regardez et commentez avec nous la 34e cérémonie des Victoires de la musique

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #VICTOIRES

: La suite de la cérémonie, c'est la prestation de Vanessa Paradis, un hommage à la chanteuse Maurane morte le 7 mai 2018 et Boulevard des Airs qui interprète un de ses titres.







: "J'ai pas toujours tenu des propos très élogieux sur les Victoires de la musique. C'est une belle leçon car là où j'ai fait preuve de colère vous avez preuve d'ouverture d'esprit et ça, ça force le respect donc bravo à vous. J'espère que ça va continuer dans ce sens et que le rap sera respecté pour ce qu'il est et non ce qu'on veut qu'il soit", a déclaré le rappeur Damso en recevant son prix.











: Daphné toujours géniale !! on passe 1 bonne soirée. bonne chance à tous les artistes et merci d' exister et de nous donner du bonheur

: Daphné est un drame!

: Pensez à changer Daphné Bürki pour l’année prochaine, ses « ses blagues tombent à plat, c’est « moi je » enfin bref je regarde pour voir la nouvelle génération de chanteurs mais c’est vraiment sans plaisir.....

: Je regarde mon premier Victoires de la Musique (suis fan de Daphné Burki). So far so good 👍 :-)

: Pendant ce temps, aux Victoires de la musique, Damso a reçu le prix de l'album rap de l'année pour Lithopédion. Par ailleurs, dans les commentaires, vous êtes partagés sur la prestation de la maîtresse de cérémonie, Daphné Bürki.

: Le premier prix de la soirée, décerné pour l'album de musiques du monde est décerné à Camelia Jordana pour Lost. Il lui est remis par JoeyStarr. "J'espère que cette Victoire de la musique permettra à cet album de rencontrer son public", déclare l'artiste.

: Après Louanne, Orelsan monte sur scène. Il interprète sa chanson Défaite de famille, titre de La fête est finie. Des personnes dans le public portent un masque avec la tête du chanteur mais censé représenter un membre de sa famille, un clin d'œil à son clip.











: Et n’oublions pas la diffusion simultanée sur France Inter avec Rebecca Manzoni et Didier Varaud.

: Les Victoires les plus attendues sont celles des artistes féminines, que briguent Christine and the Queens, Jeanne Added et Vanessa Paradis, et masculins pour laquelle sont en lice Eddy De Pretto, Etienne Daho et Bigflo & Oli. Seront décernés treize trophées au cours d'une soirée qui devrait durer environ trois heures.

: C'est le premier hommage d'une cérémonie qui saluera également la mémoire de Charles Aznavour, Jacques Higelin et Maurane, tous trois disparus en 2018. La soirée se tient devant 5 000 spectateurs.

: La cérémonie commence par un hommage à Michel Legrand, un des maîtres compositeurs de musiques de films, mort le 26 janvier à l'âge de 86 ans. L'orchestre installé sur scène joue le générique des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy.

: L'animatrice de la soirée, Daphné Bürki, vient de faire une entrée travaillée à La Seine musicale. C'est parti pour les 34e Victoires de la musique ! La cérémonie est diffusée sur France 2, mais vous pouvez aussi la voir et la commenter également sur franceinfo.fr.

: Les Victoires de la musique vues de l'extérieur. Voici le bâtiment de la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), où les artistes s'échauffent en attendant le début de la cérémonie dans une poignée de minutes.







(Thomas SAMSON / AFP)

: Le programme à suivre ce soir sur les antennes de France Télévisions, c'est bien sûr les Victoires de la musique. France 2 diffuse la cérémonie à partir de 21h10 mais vous pouvez aussi la suivre en vidéo sur notre site et dans ce direct.