"Tout va bien" : le gendre de Charles Aznavour rassure le public après une chute du chanteur

BFMTV a annoncé samedi l'hospitalisation de l'artiste, évoquant "une lourde chute".

"Je viens d'avoir Charles au téléphone et tout va bien." Après l'annonce par BFMTV, samedi 12 mai, de l'hospitalisation de Charles Aznavour à la suite d'une chute dans la matinée, son gendre Jean-Rachid Kallouche se veut rassurant. Il affirme au Parisien que le chanteur, âgé de 93 ans, n'a "rien de cassé". "Il s'est foulé la main et le poignet (...) Il a trébuché et s'est protégé avec la main. Il n'a pas été hospitalisé, il est juste passé à l’hôpital de Nîmes pour faire des radios", décrit-il. De son côté, l'attachée de presse du chanteur confirme qu'il n'y a "rien de grave", mais évoque une fracture de l'humérus.

"Je chanterai avec une attelle au poignet s'il le faut"

L'acteur et producteur Jean-Rachid Kallouche affirme par ailleurs que Charles Aznavour se rendra bien au Japon pour une tournée asiatique, "dans quelques jours". "Il prend ça avec humour. Il m'a dit : 'Ce n'est pas grave, je chanterai avec une attelle au poignet s'il le faut'", rapporte le gendre de l'artiste.