Tito Jackson, membre des Jackson Five et frère aîné de Michael, est mort à 70 ans

Le clan Jackson en deuil. Tito, membre du groupe Jackson Five, est mort dimanche 15 septembre, a annoncé l'ancien manager de la famille mythique de la pop, Steve Manning au site américain Entertainment Tonight. Le frère aîné de Michael Jackson, est mort à l'âge de 70 ans.

BREAKING: Tito Jackson has died at the age of 70.



Steve Manning, a longtime Jackson family friend and former Jackson family manager, tells ET that Tito passed away today. While an official cause of death has not yet been determined, Manning believes that Tito suffered a heart… pic.twitter.com/coZCZm3T9i — Entertainment Tonight (@etnow) September 16, 2024

"C'est avec le cœur lourd que nous annonçons que notre père bien-aimé, Tito Jackson, membre du Rock & Roll Hall of Fame, n'est plus parmi nous. Nous sommes choqués, attristés et le cœur brisé. Notre père était un homme incroyable qui se souciait de tout le monde et de leur bien-être", ont déclaré ses fils TJ, Taj et Taryll, les membres du groupe Les 3T, dans un communiqué, publié sur Instagram dimanche soir.

Tito Jackson était le troisième des neuf enfants Jackson. Avec les Jackson Five, qui comptaient Jackie, Jermaine, Marlon et, bien sûr, Michael, il a produit plusieurs tubes dans les années 1970, dont ABC, I Want You Back et I'll Be There.