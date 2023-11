Reportage "Ils vivront éternellement" : réunis devant les studios d'Abbey Road, des fans des Beatles encensent la dernière chanson "Now And Then"

La nouvelle et dernière chanson des Beatles, baptisée "Now and then" et réalisée grâce à l'aide de l'intelligence artificielle, est sortie jeudi dans le monde entier. Le titre était particulièrement attendu par les fans réunis devant le studio Abbey Road, à Londres.

Le panneau "Abbey Road" à Londres, en Grande-Bretagne. Photo d'illustration. (HAN YAN / XINHUA / MAXPPP)

Debout devant les mythiques studios d'Abbey Road, Richard diffuse la radio sur son enceinte, entouré par une dizaine de personnes. Ils écoutent religieusement le nouveau morceau des Beatles, sorti jeudi 1er novembre en partie grâce à l'intelligence artificielle (IA). "Ça sonne comme les Beatles !, s'exclame Richard. Que dire de plus ? Incroyable. Je ne pensais pas que ce serait aussi bien pour être honnête." à lire aussi Écoutez la dernière chanson des Beatles "Now And Then" : le miracle de la technologie réunit les Fab Four, 54 ans plus tard Now and then est le nouveau et dernier titre des Beatles, sorti partout dans le monde jeudi 2 novembre à 15 heures. Une poignée de fans s’est spontanément rassemblée devant les anciens studios d'enregistrement du groupe britannique pour vivre ce moment. "Les Beatles seront toujours magiques" Avec son mari et ses deux enfants, Tania est venue exprès du Yorkshire, dans le nord de l’Angleterre. Elle pleure en écoutant la chanson. "Mon père était un immense fan des Beatles, parfois il se prenait pour John Lennon, raconte Tania. Je sais qu’il aurait été ici. Les Beatles seront toujours magiques, ils vivront éternellement." Des fans des Beatles réunis devant le mythique studio d'Abbey Road, à Londres, le jour de la sortie d'un nouveau single du groupe réalisé grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. (RICHARD PLACE / FRANCEINFO) Un peu en retrait, Matt a du mal à parler. Le jeune homme a le sentiment de vivre un instant unique : "Incontestablement, je m’en souviendrai toute ma vie. C’était ma seule chance d’être ici pour la sortie d’un morceau des Beatles. Je n’oublierai jamais ce moment", dit-il, comme si lui et la petite troupe n'avaient pas remarqué la pluie battante jusqu’ici. Mais quelques minutes après la fin du titre, ils se dispersent. Ce petit rassemblement improvisé était leur moment avec les Beatles.