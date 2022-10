Musique : des images inédites des Beatles au Japon ont été dévoilées

Pour la première fois, les seules images de l’unique tournée au Japon des Beatles en 1966 ont été rendues publiques. C’est un document historique pour leurs fans et une victoire historique. On peut ainsi les voir en kimono à leur descente de l’avion à Tokyo (Japon). Ces images muettes et inédites ont été filmées par la police japonaise, il y a 56 ans. À l’époque, les Beatles sont un phénomène mondial. Leur arrivée avait donc inquiété les autorités. 35 000 policiers avaient été mobilisés.

Aucun débordement

Il n’y a eu aucun débordement pendant les cinq concerts des pop stars britanniques au pays du soleil levant. Détail étrange, sur les images du film, les visages du public sont floutés. C’est une décision de la justice nippone, 50 ans après les concerts, pour des raisons de respect de la vie privé. Ces images sont également parmi les dernières des Beatles en concert. Après cette tournée mondiale, fatigués par l’hystérie des fans, ils se concentrent sur leurs albums en studio.