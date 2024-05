La guitare utilisée par John Lennon pour "Help !", présumée perdue pendant 50 ans, vendue pour près de 3 millions de dollars aux enchères

La guitare utilisée par John Lennon sur l'album "Help !" (1965) a été vendue mercredi 29 mai, 2,9 millions de dollars lors d'une vente aux enchères de la maison américaine Julien's, a annoncé l'établissement dans un communiqué.

L'instrument, une guitare acoustique Framus Hootenanny à 12 cordes, a été "récemment retrouvée dans un grenier après avoir été présumée perdue pendant plus de 50 ans, et a été vue et entendue lors de l'enregistrement de l'album et du film The Beatles "Help !" et de plusieurs des plus grands succès des Beatles dans les années 1960", rappelle Julien's.

La guitare a été acquise par le biais d'une enchère téléphonique au Hard Rock Cafe de New York. C'est la guitare des Beatles la plus chère jamais vendue aux enchères.