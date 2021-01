L'Anglaise Arlo Parks, phénomène annoncé, sort enfin son premier album "Collapsed In Sunbeams"

L'époque n'est pas avare en jeunes voix fortes et saisissantes. La dernière en Angleterre s'appelait Jorja Smith, voici aujourd'hui Arlo Parks.

À 20 ans, la jeune Londonienne accumule déjà les prix, les critiques élogieuses et les millions d'écoutes partout dans le monde. Bref, depuis un an on parle beaucoup d'elle. Drôle de paradoxe avec sa situation actuelle, confinée, dans sa chambre d'adolescente au moment où elle nous répond. À propos de son talent, elle dit : "Pour moi, il est juste question d’expression, de faire le tri parmi mes émotions, de raconter ce que j’observe dans ma vie".

Ecrire de la musique m’aide à me comprendre, et j’espère que quand je le partage, ça peut aider d’autres personnes à ressentir la même chose Arlo Parks

Son premier album, Collapsed In Sunbeams, est à la fois chroniques d'adolescence et observations en vrac. Caractéristiques : ses textes soignés, héritage de sa passion profonde, la poésie. "Quand j'avais 14 ans, j’ai découvert des albums qui prouvent que poésie et musique vont bien ensemble, comme ‘Doris’ d’Earl Sweatshirt ou ‘Horses’ de Patti Smith, explique-t-elle. Je me suis plongée dans la création, en faisant des expériences, en essayant plusieurs styles, d’abord du spoken word et enfin le chant. Honnêtement c’est très instinctif, j’écris quelque chose et je sens quand ça va devenir une chanson, ou si ça va rester un poème".

Parmi les thèmes forts qu'elle aborde avec franchise et délicatesse, la dépression - avec le très beau titre Black Dog -, la solitude, les traumatismes... Arlo Parks, de mère française, tire aussi son inspiration de son héritage multiculturel, elle dit avoir écouté beaucoup de musique française notamment. C'est désormais son tour, Arlo Parks invite chez elle en attendant de repartir en tournée. Comme une sensation de début d'année, avec un premier album qui sonne déjà comme une confirmation.

Arlo Parks, la confirmation d'un talent annoncé

Arlo Parks, Collapsed In Sunbeams (Transgressive/Pias). Album disponible.