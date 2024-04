Des dizaines d'enregistrements inédits de Marvin Gaye découverts en Belgique, 40 ans après sa mort

Il y a quarante ans, quasiment jour pour jour, Marvin Gaye mourrait. Le 1er avril 1984, le prince de la soul était abattu par son père avec un revolver que le chanteur-auteur-compositeur lui avait d’ailleurs offert. Derrière lui, Marvin Gaye a laissé 25 albums studio, dont What’s Going On classé par le magazine Rolling Stone au premier rang des 500 plus grands albums de tous les temps. On croyait donc tout connaître de son œuvre, mais des enregistrements inédits de l'icône soul viennent de faire surface en Belgique, ou il a résidé en 1981.

38 cassettes inédites et un problème juridique

"Est-ce que ça enregistre ?", peut-on l'entendre dire sur une mélodie que personne n'avait entendu depuis 43 ans. En 1981, le prince de la soul a vécu six mois à Ostende, sur la côte belge. C’est d’ailleurs en Belgique qu’il a enregistré un de ses titres le plus connu, Sexual Healing. Mais apparemment Marvin Gaye avait fait bien d’autres essais de composition musicale.

En quittant la Belgique Marvin Gaye aurait dit à ses hôtes : "Je vous laisse tout ça, faites-en ce que vous voulez". "Tout ça", ce sont divers costumes de scène, quelques carnets de notes et des dizaines de cassettes audio, dont 38 contiennent des enregistrements avec sa voix. Et les heureux détenteurs de ces cassettes aimeraient maintenant que ces mélodies puissent devenir de nouveaux titres de Marvin Gaye.

Mais un casse-tête juridique va se poser. Selon la loi belge, au bout de trente ans, celui qui détient un objet en devient propriétaire. Mais cette loi ne vaut pas pour la propriété intellectuelle. Pour espérer entendre un jour un peu plus que ces quelques secondes d’enregistrement, il faudra donc que ceux qui les détiennent trouvent un accord aves les héritiers de Marvin Gaye.