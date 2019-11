Black Pumas, de la soul à leur sauce

Les Black Pumas réussissent à faire de la soul sans clichés ou passéisme, un exploit. Ils sont en concert vendredi 8 novembre à Paris, et cela vaut le coup de se laisser prendre par la voix captivante de leur chanteur.

Les Black Pumas s'y entendent comme personne pour accrocher l'oreille en une fraction de seconde. Les Américains donnent l'impression d'avoir digéré une bonne partie de l'histoire de la musique américaine, pour en ressortir les aspects les plus corsés.

À la barre, le guitariste Adrian Quesada, ancien collaborateur de Prince. Un jour, il reçoit un coup de fil ; l'homme lui chante une chanson au téléphone. Eric Burton sera le chanteur de ce groupe formé sans trop y réfléchir, à Austin, Texas. Ensemble, ils passent plusieurs mois à écrire.

J’aime à penser que les intentions étaient pures, on écrivait juste les plus belles chansons qu’on puisse écrireAdrian Quesada, des Black Pumas

Leur premier album sorti l'été dernier rassemble toutes leurs influences, non pas une soul passéiste mais une musique qui aurait aussi beaucoup emprunté à l'énergie du hip-hop, dans lequel Adrian Quesada a longtemps étudié les samples. Et quand on a une voix comme celle d'Eric Burton... Le chanteur confesse : "Mes influences sont Wilson Pickett, Otis Redding, Marvin Gaye, Al Green, et la musique d’Adrian me faisait penser à tous ces gens-là. J’ai utilisé ma voix comme ces grands chanteurs de soul".

Ce qui nous a motivés à écrire, c’était d’avoir de nouvelles chansons à écouter sur notre téléphone !Eric Burton, des Black Pumas

Ils aiment parler de "musique sincère", qui viendrait spontanément, du coeur et de l'âme. Une soul renouvelée, intense et souvent irrésistible.